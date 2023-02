Chat GPT: así lo puede instalar para usarlo en WhatsApp

Chat GPT ha tomado mucha popularidad en estas últimas semanas ya que es un sistema de chat basado en Inteligencia Artificial que tiene todo tipo de herramientas que facilitan la vida de los usuarios.



Este sistema ha comenzado a trascender en otras plataformas y una de ellas es WhatsApp ya que varios usuarios han podido integrar la función para conversar con la I.A.



Esta función se podrá introducir con God in a Box, una implementación de ChatGPT 3.5 que se utiliza en WhatsApp para mantener conversaciones desde la plataforma de mensajería.

No obstante, tiene algunas restricciones ya que solamente se pueden enviar mensajes cada 10 segundos y tiene un límite de extensión de los mensajes de 256 caracteres.



En cuanto a costos, God In a Box es gratuito hasta 10 mensajes al mes, si desea mensajes ilimitados, el plan comienza en $9 dólares.



¿Cómo instalarla en su celular?



Principalmente tiene que ir a la página de God In a Box la cual es portal.godinabox.co. Allí, debe registrarse para recibir un mensaje a su celular y desde ese momento ya puede charlar con ChatGPT en su teléfono.