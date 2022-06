‘Checo’ Pérez sigue sorprendiendo: ojo a la parrilla de salida en Bakú

Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), que saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku, declaró en el circuito en el que ganó hace un año que "la carrera será muy larga" y que "no" habrá "que cometer errores".



"Cuando vas a la Q3 (tercera ronda de la calificación), en el primer intento vas con todo. Y me fui algo largo; y toqué algo el muro; pero conseguí sobrevivir, que es clave aquí", comentó, nada más bajarse del coche, 'Checo', de 32 años, tercero en el Mundial (a 15 puntos del líder, su compañero neerlandés Max Verstappen) y que viene de ganar hace dos domingos en las calles de Mónaco la carrera más icónica de la temporada.

"No fue una 'cuali' ideal al final, por ese problema de motor que tuvimos y no pude coger el rebufo, lo que me hizo perder unas décimas", explicó '

Checo', que en Mónaco firmó su tercera victoria desde que corre en la F1, en la que suma 19 podios.



"Mañana será una carrera larga y tenemos que asegurarnos de estar... Aquí en cualquier momento puedes cometer un error; y si esto sucede, estás fuera", comentó el bravo piloto tapatío, que acaba de renovar hasta 2024 con Red Bull y que durante todo el fin de semana ha estado por delante de Verstappen, último campeón del mundo y líder del certamen.



El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), saldrá primero este domingo y lo acompañará en la primera fila el piloto mexicano. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial (con nueve puntos de ventaja sobre Leclerc), que marcó el tercer tiempo de la calificación -a 347 milésimas-; y el español Carlos Sainz (Ferrari) -cuarto, a 455- saldrán desde la segunda fila.



Desde la tercera hilera de la parrilla saldrán el inglés George Russell (Mercedes) -quinto en la 'cuali'- y el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri). Por detrás de ellos, desde la cuarta fila, arrancarán el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), en una carrera prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros.