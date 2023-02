Cédula digital en Colombia subió de precio: ¿en cuánto quedó?

En las últimas horas, la Registraduría Nacional confirmó los nuevos precios para expedir la cédula digital y de otros trámites que comenzarán a regir desde este miércoles 1 de marzo en Colombia.



No obstante, la entidad reiteró que aquellas personas que realicen la operación por primera vez no tendrán costo.



Recordemos que la cédula digital permitirá a los ciudadanos agilizar los procesos y acceder a servicios de manera rápida y ágil, evitando tramites innecesarios. Además, el documento logrará que no haya falsificación, adulteración o suplantación de identidad, promoverá la protección de datos personales y permitirá la entrada sin pasaporte a países de la comunidad andina.

Ante esto, el costo para sacar la cédula digital será de $63.050 pesos es decir sube $8.000 con respecto a la tarifa pasada. Además, el duplicado de la cédula amarilla será de $55.800 pesos lo cual significa un alza de $6.000 pesos.



De igual manera estos son los nuevos precios de otros trámites que ofrece la Registraduría:



Copia y certificado del registro civil: $9.000



Cédula de ciudadanía digital: $63.050



Duplicado cédula de ciudadanía amarilla: $55.800



Rectificación o corrección de datos a voluntad del titular: $55.800



Duplicado tarjeta de identidad azul biométrica: $54.750



Rectificación o corrección de datos a voluntad del titular: $54.750



Certificaciones excepcionales de información ciudadana no sujeta a reserva legal: $5.050



Certificaciones excepcionales de nacionalidad: $5.050