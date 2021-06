¡Orgullo colombiano! Ibargüen será la abanderada en Olímpicos de Tokio

La atleta antioqueña Caterine Ibargüen fue designada como la abanderada de la delegación colombiana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos a disputarse entre el viernes 23 de julio y el domingo 8 de agosto.

El sabanero Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), le dio a conocer la noticia.: “Cuando el doctor Ciro Solano me llama y me dice el tema de la abanderada yo no tuve palabras, lloré mucho porque de verdad es un gran compromiso, pero es un honor porque contamos con un excelente equipo y cualquiera podría portar la bandera con el mayor orgullo. Que me hayan escogido a mí de verdad que me llena de gran motivación y compromiso. Me dio una alegría inmensa”, dijo la deportista antioqueña, en entrevista con Antena 2