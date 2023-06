Ruud y Zverev se verán las caras en semifinales de Roland Garros

Casper Ruud confirmó este miércoles su favoritismo al título de Roland Garros luego de vencer en un duro partido al danés Holger Rune el cual terminó en cuatro sets con parciales de 6-1, 6-2, 3-6 y 6-3.



El vigente subcampeón del torneo se clasificó a semifinales a punta de regularidad y serenidad en este partido.



Ruud en menos de una hora y sin entregar el servicio se puso adelante en el partido en los dos primeros sets mientras que su rival no respondió en el fondo de la pista.



En el tercer set, el danés intentó despertarse en el juego y ganaría el set gracias a un quiebre en el saque de Ruud. Sin embargo, el noruego se llevó el cuarto set gracias a varios errores no forzados y varios tiros ganadores.

"Me siento muy aliviado. He entrado al partido intentando jugar sin presión, pero no es sencillo conseguirlo en un encuentro tan importante. Ante Holger es difícil, juega muy agresivo. Por suerte para mí, en los dos primeros set quizá no se ha sentido cómodo y cometió muchos errores. Eso me ayudó a calmarme, pero después ha reaccionado", comentó Ruud tras el juego.



Por otro lado, su rival salió del duelo entre Alexander Zverev y el argentino Tomás Etcheverry el cual ganó el alemán en cuatro sets con parciales de 6-4, 3-6, 6-3 y 6-4.



Zverev, a punta de experiencia y calidad derrotó al sudamericano y volvió a semifinales así como lo hizo el año pasado en una instancia que no le trae buenos recuerdos ya que en ese juego ante Rafael Nadal sufrió la lesión más dura de su carrera la cual fue en su tobillo.



Vale resaltar que Zverev y Ruud jugarán una de las semifinales del abierto francés mientras que la otra la disputarán Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.