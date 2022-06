¿Listos para la Casa del Dragón? Nuevos detalles de la serie de HBO 

El estreno de la 'La Casa del Dragón' acapara las miradas de todos los fanáticos de Juego de Tronos de la cadena HBO Max.

El póster fue publicado por la casa de la serie que se estrenará el próximo 21 de agosto, basada en la novela Fuego y sangre de George R.R. Martin.



La serie está ambientada 200 años antes de los acontecimientos del título original y abordará el origen de la dinastía Targaryen. La imagen cuenta con Rhaenyra en su juventud como protagonista, encarnada por Milly Alcock.

Personajes de la serie:



Paddy Considine (Peaky Blinders) es el Rey Viserys Targaryen, elegido por los señores de Poniente para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Un hombre cálido, amable y decente, Viserys solo desea continuar el legado de su abuelo.



Matt Smith (Doctor Who) es el príncipe Daemon Targaryen, hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero incomparable y un jinete de dragones, Daemon posee la verdadera sangre del dragón.



Olivia Cooke (Ready Player One) es Alicent Hightower, la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Se crio en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.



Emma D’Arcy (Truth Seekers) es la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragón.

Steve Toussaint. Las arenas del tiempo) es Lord Corlys Velaryon, “La serpiente marina”. Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen.



Eve Best (Enfermera Jackie) es la princesa Rhaenys Targaryen, una jinete de dragón y esposa de Lord Corlys Velaryon, “La reina que nunca existió” fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys.



Sonoya Mizuno (Ex Machina) es Mysaria, que llegó a Poniente sin nada, y fue vendida más veces de las que puede recordar. Podría haberse marchitado... pero en lugar de eso, se convirtió en la aliada más confiable, y menos probable, del Príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono.