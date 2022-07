¡Gran cartel! Nutrida lista internacional para el Rock al Parque 2022

Las artistas europeas serán Epica y Asagraum de los Países Bajos, y el Festival presentará a una amplia, talentosa, poderosa y nutrida legión de artistas latinoamericanas, entre figuras reconocidas y otras emergentes, muchas de ellas representantes de la comunidad LGTBI y serias activistas en materia de género, inclusión y disidencias, a la vez que aportan a la vanguardia del rock latinoamericano y la escena del rock independiente, con propuestas fuertes, sensibles, experimentales o de música de autor.

Así, además de Epica y Asagraum, los nombres revelados por Idartes para Rock al Parque son Las Ultrasónicas (México), Catnapp (Argentina), Elis Paprika & The Black Pilgrims (México), Kumbia Queers (Argentina), Francisca Valenzuela (Chile), The Warning (México), Frank’s White Canvas (Chile) y Dat García (Argentina), que se unen a Christina Rosenvinge (España) y Crypta (Países Bajos/Brasil), previamente anunciadas.



Para los amantes del metal, llega Epica de los Países Bajos, una de las bandas más escuchadas en Bogotá por el público del rock, liderada por Simone Simons, quien además es compositora, empresaria, modelo, influenciadora y bloguera. Epica consideró a Rock al Parque para la gira mundial de los 20 años de la banda y será el único concierto que dará en Colombia este año.



Otro grupo de sonidos duros es Asagraum, compuesto por Obscura, A. Morthaemer, Makhashanah y Naga, que completa siete años de carrera y combina lo más tradicional del black metal escandinavo de los 90 con una psicodelia revivalista y una mística musical propia. Llegarán a Rock al Parque luego de participar en Noruega en la Inferno Music Conference y el Inferno Metal Festival 2022.

Las Ultrasónicas estarán en el Festival



Uno de los platos fuertes es una de las bandas de punk más representativas del continente, fundada en 1996 en México, que se reúne para presentarse exclusivamente en Rock al Parque. Tras muchos años de separación, Las Ultrasónicas estarán en el Festival con Jenny Bombo, Ali Gua Gua y Roxxxy.



También de México, llega a Rock al Parque una representante de la escena musical alternativa, con una carrera consolidada por su destreza musical y su contundente puesta en escena, además de su reconocimiento como activista a favor del desarrollo y la promoción de mujeres artistas. Se trata de Elis Paprika & The Black Pilgrims. Paprika ha participado numerosas veces durante los últimos 15 años en festivales como el Vive Latino, en sus principales tarimas. Hace un año pasó con su banda por Bogotá, Cali y Medellín y, con ocho discos de estudio publicados, se presentará por primera vez en este festival.



Con los sonidos más duros, llegan las tres hermanas de Monterrey Alejandra, Paulina y Daniela Villarreal, que se dieron a conocer en 2013 con un video viral en el que interpretaban Enter Sadman de Metallica y que hoy han consolidado su carrera como The Warning, abriendo shows de Def Leppard, The Killers y Foo Fighters en sus giras por México y actualmente se encuentran en un tour por Estados Unidos, que también las llevará a Canadá y a Inglaterra.

Delegación del sur del continente



Del sur del continente llegan cinco artistas de Chile y Argentina. La primera es la chilena Francisca Valenzuela, cantautora, productora y multiinstrumentista, con varias nominaciones y premios en América Latina, que incluyen las prestigiosas Gaviotas de Oro y Plata de Viña del Mar en su país natal. Francisca es fundadora de Ruidosa, una comunidad y plataforma transfeminista de la que hoy es directora, reconocida en toda América Latina por sus acciones en pro de la equidad de las mujeres en la industria musical.



Además, de Santiago, Frank’s White Canvas, un dúo que crea música para acompañar a las personas en sus luchas personales, con un mensaje directo y sonidos crudos. Recién galardonadas en la categoría Artistas Rock del Año en los Premios Pulsar de su país en 2021, vienen de ser teloneras de KISS allí, además de participar en el renombrado Mad Cool Festival en España y el Lollapalooza Chile. En Colombia ya pasaron por el Ibagué Rock 2021, el Festival Fiura de Cali y el Festival Galeras Rock de Pasto, para hacer en 2022 su debut en los Festivales al Parque.



De Argentina llega una de las bandas de mayor proyección internacional, representante del movimiento independiente de su país. Se trata de Las Ligas Menores, un quinteto que ya pasó por el Festival Estéreo Picnic en Colombia y el Primavera Sound en España.También desde Buenos Aires debutarán las Kumbia Queers, nacidas en el punk con letras críticas y reflexivas. Se hartaron de la escena rockera e incursionaron en la música tropical desde su particular contexto. Sin perder su espíritu original, mezclan la cumbia, la electrónica y los ritmos urbanos.



Con sonidos más electrónicos, llegan Dat García y Catnapp. García es una de las productoras más influyentes de la música electrónica latinoamericana, perteneciente al sello discográfico ZZK Records y una de las voceras y narradoras de historias del nuevo movimiento de mujeres que cuestionaron los valores tradicionales para revalorizar la conciencia del cuerpo y para la construcción de una nueva sociedad sensible.



Por su parte, Amparo Battaglia Lopez, conocida como Catnapp, bonaerense radicada en Alemania, es una exploradora de sonidos actuales, con trazos de R&B, breakbeat, pop o drum and bass, que ha sido parte del Sónar Buenos Aires, del primer Bass Camp latinoamericano de la Red Bull Music Academy en Santiago de Chile y ahora del sello de música electrónica de Berlín Modeselektor, Monkeytown Records.

Laura Carvajalino, desde Londres



Por último, la invitada colombiana residente en el exterior para Rock al Parque es Laura Carvajalino, conocida como Lao Ra, quien vive en Londres, donde ha desarrollado su carrera artística, con una propuesta que llama pop subversivo y que combina sus raíces latinas con una mezcla de español e inglés. Tiene una canción con el español C. Tangana titulada Picaflor, ha colaborado con el DJ y productor musical estadounidense Dillon Francis y su canción Pa’lante hace parte de la banda sonora del videojuego FIFA 2019.



Rock al Parque es un festival que ya tenía una tarima dedicada a los sonidos de artistas mujeres y de la comunidad trans en sus más recientes ediciones y que ahora abre más espacios, en concordancia con la renovación de los Festivales al Parque a Bogotá que, luego de dos años de ausencia, se proponen cristalizar el compromiso del Idartes con actividades que promuevan la equidad de género.



Cabe recordar que las invitadas de este anuncio se suman a Yahaira Plasencia de Perú, quien hizo su exitosa aparición en Salsa al Parque, la española Santa Salut y la dominicana Arianna Puello, que estuvieron en Hip Hop al Parque, 25 años; además de Marta Gómez en Colombia al Parque.



En la actual administración, la Gerencia de Música del Idartes viene adelantando acciones con enfoque de género que, además de aumentar la participación de mujeres artistas en los Festivales al Parque, les han permitido tener diferentes experiencias.



Entre las iniciativas se encuentran la beca de Residencias internacionales para mujeres y la beca Laboratorio musical para mujeres creadoras y los Foros resistencias, arte, ciudad, mujeres, música y amor Fracmma.



“Venimos haciendo un trabajo de recoger la retroalimentación de las participantes en este tipo de iniciativas y hemos aprendido de ellas su importancia”, dice Valencia, refiriéndose específicamente a las participantes de la beca Laboratorio musical para mujeres creadoras, quienes expresaron cómo este espacio de creación y producción fue único y les ofreció una experiencia diferente y positiva. “Esperamos que la Big Band Femenina de Bogotá sea otro de estos lugares”, concluyó la directora del Idartes.