Carné obligatorio para el ingreso a Colombia de viajeros por vía aérea

Desde este martes 14 de diciembre comenzó a regir la exigencia del carné o certificado de vacunación contra el covid-19 para el ingreso a Colombia de viajeros internacionales por vía aérea, como medida preventiva transitoria de control sanitario.

A través de la Resolución 2052 de 2021, modificada por la 2085 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Transporte impartieron instrucciones a los diferentes actores involucrados en el proceso de ingreso de personas procedentes del exterior, como los son aerolíneas, aeropuertos, Aerocivil, Migración Colombia, entre otros.



"Este requisito aplica para todos los viajeros internacionales, que deben tener un esquema completo de vacunación y que hayan pasado mínimo 14 días desde la última dosis. Esto incluye cualquier esquema de vacunas aprobado por la organización mundial de la salud o por cualquier país reconocido por las Naciones Unidas", señaló Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía de la cartera de Salud.



La norma, que debe ser cumplida por todos los viajeros de 18 años y más, tiene algunas excepciones. La primera aplica para colombianos, extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos: si alguna persona perteneciente a este grupo no está vacunada, debe presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas antes del vuelo.



Cabe resaltar que esta excepción solo aplica para el grupo mencionado y que el acto administrativo es claro: "los extranjeros no residentes en Colombia que no hayan comenzado un esquema de vacunación no podrán ser exceptuados del requisito de vacunación con esquema completo, ni presentar prueba PCR como alternativa de ingreso".



En caso que el viajero -colombiano, extranjero residente, extranjero no residente o diplomático- tenga el esquema de vacunación incompleto o que al momento del viaje no hayan transcurrido 14 días después de haber completado el esquema, además del carné de vacunación, debe acreditar una prueba PCR negativa menor a 72 horas previas al embarque.





Información de la oficina de prensa del Ministerio de Salud.