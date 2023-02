Carnaval de Barranquilla 2023: ¿Qué días será la festividad?

El Carnaval de Barranquilla es una de las festividades más importantes del caribe colombiano ya que al ritmo de géneros como el merecumbé, la cumbia, la salsa y la champeta se celebra esta fiesta que fue introducida en el país por los primeros colonos de España y Portugal entre los siglos XVI y XVII.



Este año, el carnaval celebra una fecha muy especial ya que se festejarán los 20 años del nombramiento de la festividad como ‘Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad’ por la Unesco.



De igual manera, la danza saltada en este año será el mapalé con tal de homenajear a las raíces afrocolombianas.

¿Qué días será el Carnaval de Barranquilla?



En 2023, el Carnaval se celebrará del sábado 18 de febrero hasta el martes 21 de febrero así fue anunciado por la actual reina del Carnaval, Natalia Castro. Tras la lectura de bando, acto que comienza la temporada de festividades en Barranquilla, ya se conoce la programación del Carnaval:



Sábado 18 de febrero: Batalla de las flores (Vía 40), Desfile del Rey Momo (Calle 17), Concierto oficial del Carnaval de Barranquilla (Romelio Martínez).



Domingo 19 de febrero: Gran Parada de Tradición y Folclor (Vía 40), Festival de Orquestas, Festival de Letanías (Cuchilla del Barrio Abajo).



Lunes 20 de febrero: Gran Parada de Comparsas (Vía 40).



Martes 21 de febrero: Joselito Carnaval (Carrera 54, Barrio Prado)



Por último, lo que serán los días lunes y martes las autoridades de Barranquilla suelen decretarlos como días cívicos para que los ciudadanos puedan disfrutar de las tradicionales fiestas con tranquilidad. No obstante, no ha habido ningún comunicado sobre si se dará el día o no.



Cabe señalar que Barranquilla desde hace unas semanas estaba en época de precarnaval que también tuvo varios actos pertenecientes al Carnaval.