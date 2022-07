Carmen Villalobos habría terminado su matrimonio: ¿hay prueba reina?

Los rumores no cesan respecto a la supuesta separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Los actores llevan casados desde 2019, pero todo apunta a que estarían pasando por un momento complicado.



Prueba de lo anterior, la decisión de ambos en eliminar de sus respectivas cuentas de Instagram todas las fotografías en las que aparecían juntos, incluyendo la del matrimonio.

Si bien no se ha confirmado nada aún, las señales son claras, ya que desde hace casi seis meses no se les ha vuelto a ver juntos en eventos ni en las redes sociales, lo que prendió las alarmas de sus seguidores y de los portales de chismes que empezaron a indagar en el tema.



Para algunos medios su separación ya es un hecho. En el programa ‘Lo sé Todo’ de ‘Canal Uno’ el presentador Ariel Osorio informó que las celebridades ya habrían firmado los papeles de divorcio.



“Nos dijeron que hace aproximadamente 20 días la pareja habría firmado los documentos para partir cobijas. Parece que cuando llegan a este punto no hay vuelta atrás”, expresó el comunicador.



Por otro lado, la actriz de ‘Sin senos sí hay paraiso’ celebró su cumpleaños número 39 en compañía de familiares y amigos; sin embargo, Caicedo brilló por ser el principal ausente del festejo.



Esto indudablemente desató cientos de comentarios de usuarios de internet, que ya dan por sentado que los famosos definitivamente decidieron dejar su amorío a un lado.



“Los tiempos de Dios son Perfectos. Hay maneras de empezar el cumpleaños, pero este ha sido único, inesperado y muy especial” comentó la actriz en su Instagram.



“Qué felicidad celebrarlo en mi tierra, frente al mar, con la música que me gusta y rodeada de tanto amor. Este nuevo año de vida será sin duda muy especial”, agregó.



