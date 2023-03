¿Carmen Villalobos está embarazada de Frederik Oldenburg?

Hace unos meses, la actriz Carmen Villalobos fue tendencia en redes sociales luego de que se supo que estaba en una relación con el presentador venezolano, Frederik Oldenburg.



Desde ese momento, ambas personalidades han ido revelando detalles de su relación sin tapujos y en donde se ve el romance por el que actualmente pasan.



De hecho, hubo varias fotos comprometedoras, comentarios reveladores y mucho amor en las redes de las celebridades lo cual ha dejado a sus seguidores al tanto de su relación.

No obstante, una imagen en el perfil de Villalobos en donde se ve a Oldenburg dándole un beso a la actriz habría revelado de más ya que parece que la mujer estaría embaraza.



En la foto, además del beso, se ve al venezolano posando su mano derecha sobre el vientre de la actriz, un gesto que no pasó desapercibido entre los usuarios.



El sitio de la imagen se dio en ‘Storia D’Amore, un restaurante italiano en Bogotá, y allí muchos fanáticos se preguntaron si estaba embarazada o no: “Se le nota la barriga” “¿Está embarazada?”, comentaron algunas personas.



Sin embargo, los rumores se disiparon en las últimas horas cuando Adamari López, compañera de trabajo de Oldenburg, le preguntó al propio presentador qué que hacía esa mano ahí.



“Lo que pasa es que la mano iba un poquito más allá y me agarraron en ese momento ahí, no vayan a pensar otra cosa”, contestó el venezolano.



Cabe señalar que en su momento, Villalobos ya había hablado de tener hijos o no: “Tengo tres bendiciones peludas y pienso que con perritos es difícil, ¡imagínate con bebés de verdad! No sé. La última palabra sólo la tiene Diosito. Está muy complicado traer un bebé al mundo”.