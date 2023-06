San Martín logra increíble registro previo a los Centroamericanos

Carlos San Martín, integrante del Equipo Porvenir, logró en las últimas horas el mejor registro del año en Sudamérica en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos.



El registro lo logró en el XVIII Meeting Iberoamericano de Atletismo, evento que se realizó en en el estadio Iberoamericano de Atletismo ‘Emilio Martín’ en España.



El corredor logró un tiempo de 8 minutos, 28 segundos y 83 centésimas, en su primera prueba de obstáculos de la temporada en donde llegó en octavo puesto en una carrera ganada por el keniano Lawrence Kipsang.

De esta manera, el colombiano, es el único atleta que baja de los 8 minutos y 30 segundos que se clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.



“Quería buscar el récord nacional, pero faltando 500 metros no me sentí tan bien. Me queda claro que en el cierre de las competencias me falta trabajo específico y tengo tiempo para dedicarme a ello antes de los Centroamericanos y del Caribe”, señaló San Martín finalizada la prueba.



Por otro lado, David Gómez compitió en la prueba de 5.000 metros, distancia en donde marcó un registro de 14 minutos y 24 centésimas. Recordemos que Gómez venía de lograr el mejor tiempo de la temporada para Colombia en la prueba de 10.000 metros con un registro de 29 minutos, 5 segundos y 2 centésimas hecho en Portugal.