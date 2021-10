Sainz: el futuro del automovilismo pasa por 'respetar la tecnología'

Carlos Sainz, doble campeón del mundo de rallys y triple vencedor del Dakar, declaró este lunes que el futuro del automovilismo pasa por "respetar la tecnología y no demonizar ciertas cosas" porque los tiempos los deben "marcar los técnicos y no los políticos".

Carlos Sainz está disputando esta temporada, como compañero de Laia Sanz, el campeonato de Extreme-e de vehículos eléctricos, cuyo objetivo es tener un impacto negativo desde el punto de vista ambiental en los lugares que recorre. "Técnicamente el inicio no ha sido fácil pero confío en que los organizadores del campeonato y quién lleva la responsabilidad crean que solo puede mejorar. Se puede mejorar la temperatura de la batería, que permitirá hacer más kilómetros y con más potencia, y también es importante resolver problemas técnicos, porque algunas pruebas se hicieron con una COVID-19 que marcó los tiempos el año pasado", dijo Carlos Sainz, en conferencia de prensa virtual.



"El campeonato de las Extreme-E ha nacido en condiciones difíciles y si este año hemos sobrevivido de aquí en adelante solo puede ir a mejor. Creo que este campeonato tiene su espacio dentro del motor por su particularidad y condiciones", opinó el piloto español, que habló sobre el futuro del automovilismo.



"Para el futuro del deporte y de los coches me gustaría que las tecnologías vayan en tiempo razonable y los pasos que se den sean solidos, importantes. Me refiero que ese tiempo lo deben marcar los técnicos y no los políticos. Hay que respetar la tecnología y no demonizar ciertas cosas", dijo Carlos Sainz, en conferencia de prensa virtual.



"Hay varias cosas fundamentales para que el deporte tenga continuidad en diferentes generaciones. Una son las escuelas de automovilismo de base como el karting o circuitos cerrados. También la Ley de mecenazgo de cada país. Es importante que los políticos ayuden al mundo del deporte porque esas ayudas a las empresas hacen que puedan dedicar su patrocinio a cualquier disciplina. En el motor es fundamental porque es costoso y sin la ayuda de las empresas sería muy difícil", manifestó. Sobre la continuidad del campeonato de vehículos eléctricos, Carlos Sainz dijo el que "mensaje" que se debe mandar es el de ir a un "sitio que quiera acoger la carrera".



"Hay que aportar un mensaje de sostenibilidad. No tengo los parámetros de decisión pero deben ser sitios extremos y dónde la huella del cambio climático está haciendo daño, como Groenlandia. También sitios donde no haya mucho polvo, sean espectaculares y tenga sentido. Y si podemos elegir sería bueno ir a diferentes continentes", confesó. Para Carlos Sainz competir con vehículos eléctricos está siendo "un mundo nuevo". "Llevo corriendo muchos años pero no en coches eléctricos. A mi edad, con lo veterano que soy, es bienvenido un reto de este tipo. Estoy aprendiendo mucho porque son coches interesantes".





EFE