Carlos Alcaraz reveló quién es el tenista que más admira: no es Nadal

Luego de su triunfo en el ATP 250 de Buenos Aires, Carlos Alcaraz afronta su segundo torneo del año el cual es el ATP 500 de Río de Janeiro. No obstante, antes de su debut en la competencia habló para la revista ‘Vogue’.



El español confesó quién es su gran referente en el tenis y habló de varias curiosidades durante la entrevista.



“Siempre he sido un chico muy talentoso, pero también siempre he trabajado duro. Porque si tienes talento y no te esfuerzas no vas a ninguna parte”, comentó el tenista murciano de entrada sobre lo mucho que se ha esforzado para llegar a lo más alto.

Por su parte, reveló quién es su máximo referente en el tenis: “Rafa Nadal es alguien a quien siempre he visto. Le admiro mucho. Pero Federer, esa clase que tiene, la forma en la que hizo que la gente viera el tenis, fue precioso. Ver a Federer es como ver una obra de arte. Era elegante y hacía todo magnífico. Quedé encantado por él”.



Además, habló de su entrenador, Juan Carlos Ferrero y recordó cómo lo conoció: “Había oído hablar de él, especialmente del hecho de que hacía muchas cosas diferentes, como dejadas o subidas a la red, cosas que los más jóvenes no hacen, ya que se suelen quedar atrás luchar y correr. Él es muy dinámico, lo podéis ver”.



Por otro lado, Alcaraz habló de por qué es tan complicado mantener una relación mientras se juega tenis en activo: “Es complicado mantener una relación al no estar todo el año en un sitio fijo. Es difícil encontrar a una persona con la que compartir cosas si siempre estás en distintas partes del mundo”.



Finalmente, se refirió a su pasión por el ajedrez, deporte a quien le encuentra varias semejanzas al tenis.



“Me encanta el ajedrez. Tienes que estar concentrado para jugar contra alguien, tener una estrategia y pensar lo que puede pasar. Creo que es muy similar a lo que pasa en una pista de tenis. Tienes que intuir dónde irá el otro tenista cuando golpeas la bola, tienes que adelantarte e intentar hacer algo que le haga sentirse incómodo”, concluyó.