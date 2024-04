Carlos Alcaraz envío sentido mensaje a Rafael Nadal: 'Me preocupa'

Carlos Alcaraz, antes de viajar a Montecarlo para afrontar el tercer Masters del 2024, recibió el Premio Rey Felipe como mejor deportista del 2022, por lo hecho durante esa temporada en la que logró ubicarse como número uno del mundo, además de levantar el US Open, junto a los trofeos de Madrid, Miami y otros más.



En medio de la gala, el ahora número tres del mundo según el ranking ATP, se pronunció ante la situación que vive su compatriota, Rafael Nadal, quien en las últimas horas confirmó que no podrá estar en Montecarlo debido a que no se encuentra en las condiciones físicas para afrontar el torneo.



El tenista afirmó que le “preocupa que Nadal no pueda aparecer en estos torneos sabiendo lo especiales que son para él”. Seguidamente, le envió un mensaje de aliento a su colega: “Deseo que pueda volver pronto. Y, si se pierde Montecarlo, pueda estar en los de España”.



Cabe recordar que ambos tenistas estuvieron juntos en medio de un partido de exhibición en Las Vegas y después de ese juego, Rafael no ha vuelto a pisar una cancha de tenis para jugar ya sea un partido de este tipo u oficial.



Posteriormente, Alcaraz fue cuestionado ante la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos jugando el torneo de dobles junto al histórico tenista. “Sería un sueño jugar en París con Rafa, porque siempre ha sido mi ídolo. No habría mejor manera de debutar en unos Juegos Olímpicos que jugando un dobles con él. A ver cómo llegamos los dos, porque todo puede pasar”, resaltó.



Así mismo, manifestó su deseo por jugar un partido de exhibición en el mítico estadio Santiago Bernabéu. “Sería increíble jugar en el Bernabéu una exhibición, y si es con Nadal, más. Sería muy bonito para toda España”.



Por ahora, Alcaraz ya se encuentra en Montecarlo entrenando para lo que será el primer torneo sobre tierra batida de la temporada, mientras Rafa, seguirá en su proceso de recuperación para determinar cuando podría volver a las competencias.