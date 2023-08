Alcaraz dio contundente opinión sobre beso de Jenni Hermoso y Rubiales

El tenista español, Carlos Alcaraz tras su victoria en la primera ronda en el US Open tuvo la oportunidad de hablar del beso entre el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales y la futbolista Jenni Hermoso, una polémica que ha trascendido en todo el mundo.



El deportista se mostró contundente con lo ocurrido y dijo que "son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar".



"He seguido el asunto. Obviamente es algo que ha dado de que hablar muchísimo, yo creo que en España mucho más. Nosotros estamos aquí y no sabemos todo lo que se ha formado ahí en España. Pero que haya llegado hasta aquí pues ya dice la magnitud que es", mencionó en rueda de prensa.

Y complementó: "Mi opinión es que, voy a ser sincero, son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar. Es mi única opinión que voy a dar al respecto. Y esperemos que se solucione pronto ya que el equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena. Esa es mi única reflexión".



Estas palabras llegan después de vencer a Dominik Koepfer con parciales de 6-2 y 3-2 ya que su rival se retiró por lesión.



"La verdad es que no es la mejor manera de ganar un partido. Obviamente a mí me gustan las duras batallas, los partidos duros, tener esa batalla con el rival. Y lamentablemente hoy no se ha podido", señaló.



No obstante, aseguró que es importante que el partido se terminara antes de tiempo para recuperar el cuerpo lo antes posible.



También creo que es bueno que se juegue un partido entero para la gente que ha venido, que se ha quedado hasta tarde. La verdad es que es una pena que se haya terminado de esa manera. Pero a la vez estoy contento de irnos al hotel antes de lo que pensábamos: así tenemos más tiempo para recuperar... El tiempo que he estado en la pista me he sentido muy bien, muy cómodo, jugando a un gran nivel y esperamos que sigamos en esta línea", concluyó.