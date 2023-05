Carlos Alcaraz sufrió sorpresiva derrota en el Masters 1000 de Roma

Carlos Alcaraz ha roto su buena racha este lunes. Y es que el español fue sorprendido por el húngaro Fabián Marozsan quien dio el batacazo y lo eliminó en tercera ronda del Masters 1000 de Roma.



El murciano sucumbió 6-3 y 7-6 tras una exhibición tenística del húngaro que no permitió ninguna oportunidad al español y no flaqueó durante todo el juego.



Marozsan, que viene de la clasificación, fue apabullante en la pista central del Foro Itálico y desde el primer momento no dio respiro a Alcaraz que desde su primer saque en el juego sabía que su rival iba a ser complicadísimo.

De hecho, el húngaro rompió el saque de Alcaraz en el cuarto juego y luego se puso 4-1 para quedarse con el primer set.



En el segundo, Alcaraz salió mucho mejor y saltó a la pista con la necesidad de reaccionar. Sin embargo, Maroszan demostró que no iba a ser fácil de superar y mientras al español le costaba cerrar sus juegos, el húngaro lo hacía con facilidad.



En su momento, Alcaraz tuvo la oportunidad de quebrar el saque, pero en el siguiente juego recuperó el servicio para mantener la paridad hasta que ambos tenistas se fueron al Tiebreak.



Allí, Maroszan mantuvo su consistencia y cerró con brillantez su mejor victoria hasta el momento en su carrera.



De esta manera, Alcaraz se despidió de Roma y ahora pensará en Roland Garros donde llegará más descansado que varios de sus rivales al título.