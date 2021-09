Las redes explotaron por ‘trampa’ de Catalina Maya en MasterChef

Las redes sociales explotaron con el reciente capítulo doble del programa MasterChef Celebrity Colombia 2021. Si bien es un producto netamente de cocina, las tensiones y roces entre algunos participantes vienen dando de qué hablar las últimas semanas.



El domingo anterior se emitieron los capítulos correspondientes al ‘Reto de Campo’ y posterior a ello el ‘Reto de Eliminación’, dos emisiones que generaron una gran polémica por cuenta de Catalina Maya.

La primera prueba, desarrollada en la ciudad de Cali, se hizo por equipos, Catalina y Viña Machado por ser ganadoras de la salvación escogieron sus equipos. La primera (equipo rojo) eligió a Liss Pereira, Frank Martínez, Gregorio Pernía y Julio Sánchez; la segunda (equipo verde) hizo lo propio con Carlos Camacho, Diego Camargo, Marbel y Carla Giraldo.



Mientras avanzaba la prueba, los miembros del equipo rojo se fueron quejando por pequeños errores que iban surgiendo inesperadamente por supuestas desatenciones, errores de comunicación y falta de liderazgo de su capitana. Así mismo les sorprendió el trabajo despreocupado y tranquilo de ella en momentos de suma presión.



Tildaron incluso aquellos fallos como una estrategia de Catalina para beneficiar a sus ‘rivales’ Viña, Marbel y Carla, con quienes ha tenido una gran amistad a lo largo de la competencia. A fin de cuentas, y como era de esperarse, el equipo rojo perdió y fue a eliminación. Allí terminó saliendo Julio.



Eso sí, en sus palabras de despedida, el actor dejó un certero mensaje a modo de indirecta: “Un premio no vale un amigo. La vida es como te la plantées y de eso depende la respuesta que tengas de esa vida. Por eso debemos tener conciencia de que si lo que se hace vale la pena para el objetivo que se está forjando... La ética no se negocia por ningún juego, por ningún dinero o por ningún trabajo. La ética y la familia no se negocian”.



Como era de esperarse, las redes explotaron en críticas contra las llamadas ‘cuatro babys’, apodo que ellas mismas se pusieron...

Sacaron a Mario Espitia por ser parte de un gesto de solidaridad y compañerismo, pero aplauden y celebran la deshonestidad, la trampa, la negatividad y el juego sucio de Catalina Maya.



Vivo ejemplo de todo lo que está mal en Colombia. #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/8sO9Jhgnyn — Dave (@SoyElBravo) September 13, 2021

Definición gráfica de lo que es falta de ética, falta de moral, falta de integridad. Libreto de @CanalRCN o @catalinamaya cualquiera de las dos, que decepción. El show por encima de los valores. pic.twitter.com/oWF8csx3rR — Juan David Sanabria (@juandavidsanabr) September 13, 2021

Señores @CanalRCN que feo que a través de un programa de televisión promuevan la corrupción con una concursante como @catalinamaya en #MasterChefCelebritycolombia con razón van mal — Manuel Salazar (@manolitosalazar) September 13, 2021

Si buscan la palabra desleal en el diccionario les saldra esta foto @catalinamaya #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/G6ab2DSdDj — Tania (@Tania34817643) September 13, 2021

Lo que hizo Catalina Maya hoy en #MasterChefCelebritycolombia es simplemente una muestra muy básica de cómo funciona este país. — Daniela. (@danytorresang) September 13, 2021

@lisspereira Simplemente una belleza de mujer, con ética y moral sobre todas las cosas, lo contrario a @catalinamaya pic.twitter.com/kPcviybfsH — Talking About (@Talking91623201) September 13, 2021