Cantante venezolana acusó a Shakira y Bizarrap por presunto plagio

La nueva canción de Shakira con Bizarrap ha generado un terremoto en redes sociales. Y es que el tema ha generado tanta expectación que al final ha alcanzado cifras envidiables en menos de 24 horas.



De igual manera, los múltiples dardos a Gerard Piqué han generado que muchas personas fueran a escuchar la canción por lo que el éxito de la canción quedó garantizado.



Mencionado esto y tras el gran revuelo que ha provocado la canción, se ha añadido una pieza más a la polémica ya que la cantante venezolana Briella insinuó que tanto Shakira como Bizarrap plagiaron una canción suya llamada ‘Solo Tú’.

“Estoy en shock con la BZRP Session, no lo puedo creer lo parece que es a mi canción “Solo tú”, comentó la artista venezolana en sus redes sociales.



Después, en otro mensaje comparó un fragmento de su canción con la BZRP Session de Shakira y puso a disposición de su público si se parecían o no en los ritmos.



Tras esto, la artista aseguró en Tik Tok que "No lo hago para buscar problemas, soy fanática del trabajo de ambos, pero de verdad, no sé qué hacer".