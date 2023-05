‘Canelo’ Álvarez ya palpita su pelea con John Ryder: 'Iré a noquear'

Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere mantener el campeonato unificado del peso supermediano y es por ello que se ha preparado para noquear al británico John Ryder con quien sostendrá una pelea que tendrá lugar en el estadio Akrom de Guadalajara.



Es por ello que previo a la lucha, el mexicano compareció ante los medios y aseguró que buscará por todos los medios posibles el nocaut a su rival.



“Me preparo siempre para noquear, y es lo que voy a buscar el sábado. No tengan la menor duda", comentó.

Álvarez regresa a pelear en México tras 12 años y allí expondrá sus títulos de peso supermediano de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo.



No obstante, ‘Canelo’ aseguró que la altitud de Guadalajara complicó su preparación, pero que está motivado para volver a pelear ante su público.



"Fue complicado al principio. Hace falta el oxígeno los primeros días, pero en cuestión de una semana puedo adaptarme. Estoy muy contento de entrenarme aquí, me siento bien y con la vibra de toda la gente que me ha mostrado cariño", indicó.



Por otro lado, John Ryder señaló que la pelea con Álvarez era la oportunidad que esperaba para conseguir consolidar su carrera.



"Esta es una gran oportunidad para mí. Muchas veces en mi carrera vi esto quizás como un objetivo lejano, pero aquí estoy y no voy a desaprovecharla".



Finalmente, dijo estar satisfecho con su preparación: "Nos preparamos de una manera muy meticulosa porque sabemos la amenaza que representa Saúl y por eso tuvimos el mejor esparrin, el mejor acondicionamiento, hicimos lo mejor de todo para preparar esta pelea".