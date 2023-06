Canelo Álvarez recibió jugosa oferta para enfrentar a David Benavidez

Desde que Saúl 'Canelo' Álvarez anunció su nueva lucha para el mes de septiembre se ha especulado bastante sobre quien puede ser el nuevo rival del luchador nacido en Guadalajara.



Y es que tras ganarle a John Ryder, el deseo de Canelo lanzó el reto a Dmitry Bivol para una posible revancha.



Sin embargo, Sampson Lewkowick, promotor de David Benavidez, ha confirmado que han enviado una millonaria oferta a Canelo para que se enfrente a Benavidez de una vez por todas.

“Conozco a Canelo muy bien, y sé que no le tiene miedo a nadie, más que a Dios, pero estoy seguro que será la pelea más exitosa en la historia del boxeo. No se habló de mandatoria (pelea), porque creo que el Canelo Álvarez es más grande que una mandatoria, todo va a quedar en manos de él; él tendrá que tomar esa decisión, pero les aclaro: estamos hablando de una suma muy fuerte, posiblemente sea de las más grandes que ha tenido en su carrera”, señaló Lewkowick.



Por su parte, el promotor aseguró que ya sostuvo su primera charla con Eddy Reynoso, manager de Canelo, para impulsar la pelea.



“Estuve con Eddy platicando y se le mandó una propuesta por escrito muy honorable, posiblemente sea una de las más grandes que ha recibido Canelo, sin duda alguna esperemos que la lea bien, su legado quedará intacto para todo el pueblo mexicano, y que realmente si decide pelear con (Dmitry) Bivol, está en todo su derecho. David va a cobrar tal vez el 10% de lo que pueda cobrar Canelo. Dejo todo en las manos de Eddy Reynoso, es una oferta muy honorable, muy sustancial, extremadamente sustancial”.



Tras estas declaraciones, Reynoso desmintió que haya una oferta forma por parte de la gente de Benavidez y en sus redes sociales.



No obstante, Lewkowick le comentó con lo siguiente: “El lunes 29 de mayo a las 4:45 pm les envié por correo electrónico lo que estoy seguro sería una de las ofertas más lucrativas de la carrera de Canelo Álvarez para enfrentar a Benavidez…Si tampoco puede encontrar esta carta abierta y nadie le informa al respecto, alguien que lo conozca, por favor hágale saber a Eddy que le enviaré esta misma oferta en cualquier momento para que se comunique con Canelo Álvarez. Todo lo que necesita hacer es proporcionar una dirección de correo electrónico que funcione”.



Por el momento, se desconoce si Canelo se enfrentará a Benavidez en septiembre, pero sin duda será uno de los rivales en carpeta del tapatío para esa lucha.