 'Canelo' Álvarez revela pelearía contra Golovkin en septiembre

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, dijo este lunes que "posiblemente" tendrá en septiembre una tercera pelea ante el kazajo Gennady Golovkin.

"Lo seguro es que regresamos en septiembre porque ya tenemos la fecha. En estos días, hoy, mañana o pasado, anunciaremos la pelea. Posiblemente sí (será con Golovkin). Ya tenemos ese contrato con Matchroom y DAZN, debemos seguir con lo que empezamos", explicó previo al arranque de su primer torneo de golf, "No golf no life". A pesar de que Álvarez perdió el pasado 7 de mayo ante el ruso Dmitry Bivol en su búsqueda por obtener otro título en la división semipesada, el pugilista pretende medirse a Golovkin en septiembre.



Sin embargo el dueño de las los títulos supermedianos de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, reiteró que tras retar a Golovkin tendrá una revancha ante Bivol. "Son las dos peleas más importantes del boxeo en este momento, la pelea con Golovkin y la revancha con Bivol, con quien desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez; soy una persona muy perseverante", señaló el boxeador de 31 años.



Sobre una posible pelea en su natal Jalisco, estado ubicado al oeste de México, aseguró que es algo que "desea", pero primero debe analizar la propuesta que le hizo llegar el gobernador de aquel estado, Enrique Alfaro. "Somos buenos amigos el gobernador y yo, obviamente por ahí salió y me habló. Llegando a Guadalajara (capital de Jalisco) voy a sentarme y hablar. Es algo que quiero, deseo, pero primero lo primero", aseveró.



'Canelo' también respondió a la crítica que le hizo el boxeador retirado y su antiguo promotor Óscar de la Hoya, quien afirmó que por dedicarle tanto tiempo al golf se desenfoca del boxeo. "Creo que es mejor tenerle amor al deporte y no a otras cosas, ¿no creen?".

El púgil explicó que "No golf no life" es un certamen amateur en el que participarán empresarios, deportistas y personalidades del espectáculo para recaudar fondos que sirvan para impulsar joven talentos del golf mexicano.





EFE