Campeonato Nacional de Ruta: se confirmó la baja de dos favoritos

Al final los Campeonatos Nacionales de Ruta no reunirán a todas las grandes estrellas del ciclismo colombiano. Y es que este jueves se confirmó que ni Egan Bernal ni Rigoberto Urán estarán en la prueba de élite que se realizará el domingo 5 de febrero.



En el caso de Egan, la decisión la tomaron en consenso con los directores del Ineos Grenadiers ya que el pedalista no llegó en las mejores condiciones al Campeonato Nacional de Ruta. De hecho, este jueves el ciclista no corrió la contrarreloj individual justamente para resguardarse para el domingo, pero al final no disputará ninguna prueba.



Por su parte, uno de los directores del Ineos, Xavier Artetxe aseguró en diálogo con ‘ADN Cycling’ que Egan quería correr, pero al final no querían comprometer la temporada por un día de competencia.

“Es un corredor que si está aquí es por las ganas que tiene de poder correr los Nacionales delante de su gente, y si no lo hace la mayor frustración la va a llevar él. Queremos ser optimistas pero la verdad es que la situación es complicada...Lo que no queremos es que por uno o dos días de competición hipotecar la buena trayectoria que lleva de cara a la temporada”, comentó.



De esta manera, esta será la segunda vez consecutiva que Egan no esté en esta competencia ya que en 2022 se perdió los Nacionales debido a su grave accidente de tránsito.



Por otro lado, Rigoberto Urán se pierde los Nacionales debido a un cuadro gripal fuerte que lo marginó de la contrarreloj y también de la prueba de fondo ya que no llegará en las mejores condiciones.



De hecho, Rigo pese a haber llegado a Bucaramanga no apareció en el listado de inscritos de la carrera justamente por ese virus que lo atacó una semana antes de arrancar su temporada en los Nacionales.



Cabe señalar que tras estas dos bajas, los favoritos que se perfilan a ganar el domingo son Nairo Quintana (Selección Colombia), Miguel Ángel López (Team Medellín), Brandon Rivera (Ineos), Harold Tejada (Astana), Einer Rubio (Movistar), Iván Ramiro Sosa (Movistar) y Fabio Duarte Team Medellín).