Camilo, por primera vez ante diez mil personas en Colombia

Camilo, que se llevó cuatro Grammy Latinos en la última edición, dará este jueves y viernes sus primeros grandes conciertos en Bogotá, la antesala de una gira colombiana que prevé para el año que viene y en la que pretende recordar y honrar sus orígenes de los que está orgulloso.

"Yo me siento sobre todas las cosas orgulloso de mi origen, de mi semilla, de mi raíz, que es mi sonido, Colombia; los colores de mi país, el sonido de mi país, los sabores de mi país, los acentos de mi país, los ritmos de mi país", dijo el cantante de "Vida de rico", en una rueda de prensa virtual. Considera que él, al revés de lo que podría pensarse que para "mutar mucho hay que ser original", "mientras yo más muto y más me permito mutar, me doy cuenta que estoy retomando mis orígenes".



Este año para Camilo ha sido su lanzamiento al reconocimiento internacional, a la altura de artistas de género urbano, con los que ha participado, pero conservando su estilo pop, mezclado con ritmos colombianos. "Ha sido un año lleno de sorpresas y lleno de cosas gigantes que no se sabe cuál es más grande que otra", recordó en una rueda de prensa virtual desde República Dominicana donde tiene esta semana unos conciertos antes de aterrizar en Bogotá.

Camilo traerá el "Mis Manos Tour" este 9 y 10 de diciembre al Movistar Arena de Bogotá, en donde tocará por primera vez en un estadio con capacidad para más de 10.000 personas en su Colombia natal, después de haber conseguido "sold out" en la mayoría de fechas de su gira internacional. La primera fecha anunciada en la capital, el 10 de diciembre, las entradas tardaron apenas unas horas en agotarse, por lo que el cantante de 27 años anunció una nueva fecha para el jueves.



Considera que será un pequeño aperitivo de lo que viene el año que viene, cuando empiece una nueva gira tras sacar su nuevo disco a principios de año que contiene "Índigo", la canción con la que anunció al mundo que él y su mujer, Evaluna Montaner, iban a ser padres. "El 2022 pinta como un año de un montón de cosas", avanza el artista, que ha sido nominado a Mejor álbum de pop latino en los Grammys americanos.

En este próximo año, "lo primero es la creatividad, cristalizada en la manera máxima de la creatividad que es el nacimiento de Índigo, ninguna creación más grande que la de nuestro primer hijo", subrayó. El nuevo álbum explora "cada vez más con esa libertad y con esa confianza en la raíz y en lo que soy como artista", dijo.



Al disco le acompañará una gira que se verá interrumpida por el nacimiento de su primer hijo, pero "es un lapsito que nos dimos para poder profundizar en ese tour". "La idea era poder ir a recorrer a fondo todos los países, por supuesto empezando por Colombia recorriéndolo como tiene que ser, pero con la noticia de Índigo se nos aplaza un poquito todo", añadió. "El otro año ya vamos con Índigo en los brazos a visitar y a seguir con este tour que empezó en 2021", alegó Camilo.



