Camila Osorio, lista para regresar: filtran torneo en el que volvería

Camila Osorio no ha tenido el mejor de los arranques en este 2023. La colombiana no ha rendido al máximo nivel por varias lesiones lo cual ha hecho que en torneos donde la ha ido bien en el pasado no le vaya bien o ni siquiera los dispute.



En este año, la colombiana no ha logrado los resultados que esperaba y su mejor rendimiento se dio en el WTA de Lyon donde llegó a semifinales.



Tras este torneo, Osorio disputó el Abierto de Monterrey donde cayó con Mayar Sherif, en un duelo en donde se lesionó y que le impidió su participación en la Copa Colsanitas y la Billie Jean King Cup.

No obstante, en las últimas horas se conoció que la tenista cucuteña estaría lista para volver ya que se conoció el posible calendario de torneos que disputaría próximamente.



De acuerdo con el medio ‘Match Tenis’, la jugadora ya regresó a entrenamientos el pasado lunes y tiene pensado regresar en el WTA 1000 de Madrid que será a finales de este mes.



Dependiendo de lo que pase allí, es decir si avanza o no a a la segunda semana de competencia podría disputar el WTA 125 de Cataluña.



Finalmente, una vez que acabe su actuación en suelo español para disputar el WTA 1000 de Roma, Osorio iría a Francia para preparar su participación en Roland Garros.