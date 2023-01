Camila Osorio: ‘Es emocionante lograr mi primer triunfo en Australia’

Luego de pasar por delante de la húngara Panna Udvardy, Camila Osorio ya está enfocada en su totalidad en la segunda ronda del Australian Open en donde tendrá una dura rival, la número uno del mundo, Iga Swiatek.



La cucuteña tuvo un gran juego durante este lunes y es por ello que tras la victoria se refirió al partido y además aseguró que espera con ansias el partido de segunda ronda.



“Fue un partido muy bueno, salí muy bien, con mucha confianza, muy tranquila, buena actitud. Mantuve la calma en un momento de presión que tuve en el primer set y luego me solté mucho en el segundo”, mencionó de inicio sobre el duelo.

Es muy emocionante tener una primera victoria aquí. He viajado de muy, muy lejos para venir hasta este torneo, así que significa mucho esta victoria para mí", agregó en diálogo con AFP.



Por su parte, habló del duelo contra Swiatek: “Vamos a ver cómo va el miércoles. Hay que confiar en el trabajo que uno viene haciendo, me sentí jugando muy bien hoy y me siento tranquila”.



Cabe señalar que esta es la primera victoria de Osorio en Melbourne ya que en sus dos participaciones anteriores llegó a primera ronda y a tercera fase clasificatoria en 2022 y 2021, respectivamente.