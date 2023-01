Camila Osorio enciende las alarmas previo al Abierto de Australia

No son buenas las noticias para Camila Osorio en este inicio de año. Y es que según el medio ‘Match Tennis’ aseguró que la colombiana no jugará el WTA 250 de Hobart por problemas físicos.



Osorio quería comenzar su 2023 en este torneo con tal de llegar a punto para el Abierto de Australia, pero al final no pudo realizar su debut por lo que ahora se resguardará para llegar de la mejor manera a la primera ronda de este Grand Slam.



La ausencia de Camila en Hobart se debe principalmente a una sobrecarga muscular durante un entrenamiento previo a su debut. Tras esto el cuerpo técnico de la jugadora le dio prioridad a la recuperación para llegar al 100% al primer grande del año.

De no ocurrir nada extraordinario, el debut de la cucuteña se dará en ese Grand Slam en el cual ha participado en dos ocasiones. En 2021 cayó en la fase clasificatoria ante Clara Burel y en 2022 cayó en primera ronda con Naomi Osaka.



Cabe señalar que actualmente la tenista se ubica en el puesto 80 del ranking ATP luego de un 2022 lleno de altibajos.