Osorio no estará en la Billie Jean King Cup y la Copa Colsanitas

Lamentable noticia la que acaba de dar Camila Osorio, quien a causa de una lesión sufrida durante el torneo de Monterrey no estará presente en la Billie Jean King Cup, donde iba a liderar al plantel colombiano, ni tampoco en la Copa Colsanitas.



El anuncio de su baja se dio durante la presentación de la Copa Colsanitas y allí Mónica Vélez, directora del torneo dio a conocer la mala noticia.



Por su parte, la propia jugadora envió un mensaje dando sus razones de su baja: "Quería comentarles que esta vez no podré participar en la Copa Colsanitas ni en la Billie Jean King Cup; como saben, tuve una lesión durante el torneo de Monterrey, la cual no me permitió jugar otros torneos que tenía en el calendario programados".

Además, Osorio lamentó no estar en el torneo que se realizará en Bogotá: "Tenía mucha ilusión de estar en Bogotá, con mi gente y más que es mi torneo favorito, pero, lamentablemente, no se dio y no alcancé a recuperarme en su totalidad, pese a los esfuerzos y a haberlo intentado hasta el final”, expresó la campeona de ese torneo en 2021.



Por otro lado, envió un mensaje a sus seguidores por siempre estar pendientes de todo: "Muchas gracias a todos por sus mensajes, por estar tan pendientes. Espero que disfruten de la Copa Colsanitas, que es un torneo increíble y la pasarán muy bien. Les deseo lo mejor a quienes participarán y representarán".



Finalmente, Osorio no descartó su presencia para la próxima edición del torneo colombiano: "Espero el otro año estar junto a ustedes, regresar mucho mejor, más fuerte y disfrutar de su compañía. Les envío un muy fuerte abrazo".



Cabe señalar que ante el anuncio de Osorio, el plantel colombiano en la Billie Jean King Cup liderado por Fabiola Zuluaga ya le encontró reemplazo y será Yuliana Monroy que estará con el resto del equipo conformado por: Emiliana Arango, María Fernanda Herazo, Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez.