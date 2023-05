Camila Osorio luchó y avanzó a segunda ronda del WTA de Roma

Luego de clasificar al cuadro principal en días pasados, Camila Osorio se quiere mantener el mayor tiempo posible en el WTA 1000 de Roma y es por ello que este miércoles avanzó a la segunda ronda del torneo.



La colombiana, en la cancha 3 del Foro Itálico, se impuso a la rusa Varvara Gracheva, actual número 46 del mundo y a quien logró vencer a punta de corazón y buena técnica.



Osorio tuvo de frente a una dura rival y en momentos en donde dominaba la colombiana, la europea recuperaba el ritmo y tomaba el control del juego, esto generó que la primera manga se fuera 6-6 y al Tiebreak.

Allí, el servicio de Osorio más los errores no forzados de la rusa, fueron determinantes para que la colombiana se llevara la primera manga.



En el segundo set, la tenista colombiana se desconcentró y entregó dos puntos de quiebre a Gracheva quien en media hora ya tenía el 5-1 a su favot y luego con su saque cerró la manga.



En el último parcial, Camila tuvo que reiniciar su estrategia y sobre los 25 minutos del set le quebró a su rival. No obstante, la rusa no se quedó atrás y recuperó el quiebre.



En un punto del set, Camila estaba por debajo por 5-2, pero la colombiana brilló e igualó el juego 5-5 y luego forzó la definición al Tiebreak donde se impondría y pasó a segunda ronda.



Este jueves, la colombiana volverá a ver acción esta vez ante la croata Petra Mantric, cabeza de serie 29 del torneo y que iniciará acción en Roma en esta ronda.