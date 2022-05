¡Recuperada! Camila Osorio prepara su debut en el Masters de Roma

Las molestias físicas quedaron atrás, Camila Osorio comienza un nuevo torneo con la ilusión de alcanzar el nivel que la impulsa a llegar al top 30 de las jugadoras más importantes del mundo. Roma será un gran desafío para la cucuteña, actuando contra una deportistas local.

Lucia Bronzetti de 23 años desafía a la colombiana en primera ronda, la colombiana aseguró: "Gracias a Dios ya estoy en Roma, me emociona mucho, entro al cuadro principal, la semana pasada empezamos a jugar un poquito más, listos para lo que se viene, vamos a disfrutarlo y a divertirme al máximo, gracias a todos por el apoyo",



Sobre sus molestias físicas la nortesantandereana dijo: "He estado haciendo mucho fortalecimiento, no pude llegar a Madrid, son cosas que pasan y de las que tenemos que seguir aprendiendo".