Espectacular remontada de Camila Osorio en el Abierto de Guadalajara

María Camila Osorio mantiene las buenas sensaciones en este arranque de temporada, tras ganar su primer partido del año enfrentó a la estadounidense Hailey Baptiste por un cupo a los cuartos de final del Abierto de Guadalajara en Zapopan.

El partido fue duro e intenso, la estadounidense demostró desde la primera bola su deseo de pegarle duro, por su parte la colombiana se vio sorprendida y en un parpadear se le escapó el primer set, 6-1 celebró la Baptiste.



En la segunda manga Osorio cambió el 'chip' del partido, trató de jugar pelotas con efecto que afectaran la contundencia de su rival, logró quebrar e irse con un 3-0, poco a poco fue recuperando la estadounidense pero su despertar llegó muy tarde, la norte santandereana se llevó la manga 3-6.



El primer punto del tercer, y definitivo set fue trascendental, Camila logró quebrar y mantener su servicio, desde allí ambas jugadoras bajaron la gran intensidad con la que venía el encuentro, los fallos quedaron en evidencia en ambos bandos, sin embargo con un quiebre arriba fue dándole trámite al juego.



Los errores en el saque le costaron bastante a la cucuteña de 20 años, pasó varios sustos, pero tras esto logró quebrar para ponerse 5-2 y sacar para partido. Sin embargo Hailey, a pesar de pedir asistencia médica, logró queebarle y asustar con un 5-3.



Tras un resultado de 1-6, 6-3 y 6-3 Camila Osorio confirmó una espectacular remontada, la rusa de 23 años Anna Kalinskaya espera en cuartos de final del Abierto de Zapopan: "Solo puedo decir gracias es mi primera vez acá me hacen sentir como en casa fue grandioso el apoyo acá, en el primer set estaba tratando de jugar punto por punto, ella al comienzo aprovechó, yo estaba un poco nerviosa, estoy feliz por el resultado. Baptiste es una gran jugadora, espero que no me sorprendan mañana".