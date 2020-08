Toque de queda y ley seca en Cali: festivo 7 de agosto y fin de semana

Cali continúa bajo estrictas medidas de seguridad para evitar la propagación del covid-19 y por eso en este fin de semana, que comienza con el viernes festivo, habrá toque de queda y ley seca en la capital del Valle del Cauca.

Desde este jueves a las 9 p.m. hasta las 5 a.m. del lunes, en la ciudad no se podrá consumir licor en ningún establecimiento y está prohibida la venta de este tipo de bebidas.

Toque de queda

Así como ha funcionado en los días pasados, el toque de queda en Cali empezará a las 9:00 p.m. y se extenderá hasta las 5:00 a.m. del siguiente día iniciando desde este jueves. Así las cosas, desde las 9:00 p.m. hasta las 5 a.m. esta restringida la movilidad. Lo mismo sucederá de las 9:00 p.m. del viernes a las 5:00 a.m. del sábado. De igual manera de las 9 p,m. del sábado a las 5:00 a.m. del domingo. Y de las 9 p.m. del domingo a las 5:00 a.m.



Pico y Cédula

La medida de pico y cédula se mantiene para todos los días de este fin de semana, pero solo sirve para que las personas salgan a comprar alimentos a tiendas y supermercados.



Viernes 7 de agosto: personas con cédula terminada en 1-3-5-7-9 SÍ pueden salir desde las 5 a.m. hasta las 9 p.,m.



Sábado 8 de agosto: personas con cédula terminada en 0-2-4-6-8 SÍ pueden salir desde las 5 a.m. hasta las 9 p.,m.



Domingo 9 de agosto: personas con cédula terminada en 1-3-5-7-9 SÍ pueden salir desde las 5 a.m. hasta las 9 p.,m.