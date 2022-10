Cabal y Farah se bajaron del Masters de París y cerraron su temporada

La temporada 2022 para Juan Sebastián Cabal y Robert Farah terminó. Y es que este sábado se dio a conocer que los tenistas colombianos no participarán en el Masters 1000 de París que iba a comenzar en los próximos días.



La dupla cafetera al final no irá a Francia y es por ello que acabarán una campaña llena de altibajos y que acabó sin ningún título obtenido. De igual forma, los tenistas no estarán presentes en las ATP Finals.



Los colombianos necesitaban llegar a la final o ganar el título y que las parejas por delante de ellos en el ranking ATP no consiguieran avanzar a rondas importantes en París, un objetivo que era bastante complicado.

Esta será la segunda vez en los últimos años que Cabal y Farah se perderán las Finals. La última vez que se perdieron esta cita fue en 2020.



Cabe resaltar que en ese torneo lo más lejos que llegaron fue a las semifinales en 2019 donde cayeron con la dupla conformada por el sudafricano Raven Klaasen y el neozelandés Michael Venus.