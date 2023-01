Cabal y Farah le dijeron adiós al ATP de Adelaida II

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se despidieron del ATP de Adelaida II luego de caer en cuartos de final con Marcelo Arévalo y Julien Rojer con parciales de 6-1, 6-7 y 10-4.



Con esta caída, los colombianos ahora se centrarán en su debut en el Abierto de Australia el cual comenzará en los próximos días.



La dupla cafetera venía de eliminar en octavos a Blake Ellis y Andrew Harris, pero no pudieron extender la racha victoriosa.

Ahora, ambos deberán concentrarse en un buen papel en el primer Grand Slam del año, un torneo en el que no les ha ido bien en las ediciones anteriores.



De hecho, en territorio australiano, los colombianos no han podido conquistar ningún torneo juntos, pero han alcanzado cuatro finales las cuales fueron la del Abierto de Australia 2018, Brisbane 2014, Sídney 2019 y Melbourne I 2021.



Cabe señalar que el último trofeo que han ganado Cabal y Farah fue el ATP 500 de Viena 2021 donde vencieron a Joe Salisbury y a Rajeev Ram mientras que en 2022 no ganaron ningún título, pero llegaron a las finales del Masters 1000 de Madrid y el Masters 1000 de Montecarlo.