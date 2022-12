Bruce Willis: su salud preocupa a su familia a puertas de la Navidad

Bruce Willis ha tenido una extensa y exitosa carrera en Hollywood. Sin embargo, en meses pasados, tuvo que dejar el mundo de la actuación a causa de una afasia, un trastorno progresivo que afecta el habla.



Esto ha provocado que su familia e hijos estén más atentos a su estado de salud, pero en las últimas horas se informó que su presente no es para nada bueno ya que se ve deteriorado cada vez más según una fuente cercana a la familia.



“Demi Moore (exesposa de Willis) ha estado en contacto constante con Bruce y Emma Heming, la está aprovechando todas las oportunidades que tiene para pasar tiempo con él. Si no está a su lado, llama por teléfono para que Bruce pueda escuchar su voz”, explicó la fuente en diálogo con ‘Radar Online’.

“Saben que no estará aquí para siempre. Así que están apreciando cada momento”, añadió la persona anónima.



Por su parte, la fuente confirmó que la familia se ha vuelto más unida a causa de la afasia que sufre el actor y que “Bruce no puede decir mucho, y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás”.



Por último, la familia espera pasar más tiempo con Bruce Willis de cara a Navidad ya que “Ha sido doloroso verlo deteriorarse. Las chicas mayores extrañan al viejo Bruce, el que solía molestarlas por sus novios y les daba consejos no solicitados”, concluyó la fuente.