Britney Spears respondió a los rumores acerca de su estado de salud

Parece que el conflicto entre Britney Spears y su familia sumó un nuevo capítulo más. Hace pocos días, varias personas de su entorno hacían pública su preocupación sobre su estado de salud.



“Ella es un peligro para sí misma y para quienes la rodean. Es una bomba de relojería”, mencionó alguien cercano a la cantante para ‘TMZ’. De hecho, la fuente citada por el medio dijo que la artista estaba abusando de varias sustancias.

“Me preocupa despertarme por la mañana y sentir que voy a recibir una llamada horrible, Está abusando de la cafeína, Adderall y cualquier cosa que pueda tener en sus manos. No está tomando su medicación que es esencial para estabilizar su estado de ánimo. Está tratando de automedicarse con otras sustancias, lo que está exacerbando su enfermedad mental”, mencionó la fuente anónima.



No obstante, la propia Britney contestó a todos estos rumores sobre salud y en su mensaje explicó que está harta de los medios de comunicación y de lo que dice su familia de ella.



“La prensa ha dicho que… He muerto. He llegado a un punto que cuando digo basta, es basta. No estoy muerta. Estoy aquí. Sigo viva. Feliz y muy bien. Eso es todo. Me pone enferma ver que es legal que las personas puedan inventar sobre si casi me muero”, comentó de inicio la artista.



“Esto no me sorprende para nada. Lo digo otra vez: ¡Lo estoy haciendo lo mejor que puedo! Y otra vez más: La tutela terminó hace casi un año. No, amigos míos, esto no es 2007, es 2023 y estoy haciendo mi primera lasaña en casa. Y he conseguido que la chimenea de mi salón funcione, y como dice mi marido, Sam Asghari, no hagáis caso a todo que lean. Les envío todo el amor que me mandan”, concluyó.



Cabe señalar que la cantante desde hace un año se le dio la razón y le fue retirada su custodia que era a cargo de James Spears quien estuvo a cargo de la fortuna y la imagen pública de la cantante por muchos años.