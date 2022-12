Boris Becker, deportado a Alemania tras fraude fiscal en Inglaterra

Boris Becker actualmente cumple su condena debido a su delito por fraude fiscal en donde ocultó algunos fondos para no tener que hacer frente a sus deudas por bancarrota.



Esta condena de dos años y medio tenía que ser pagada en una de las prisiones de máxima seguridad más importante de Inglaterra como lo es la HMP Wandsworth. Sin embargo, fue trasladado a la HMP Huntercombe ya que fue la anterior fue una pesadilla para el tenista alemán.



Ahora, su vida dará un nuevo giro ya que tras pasar algunos meses en esa prisión en donde se desempeñó como profesor de ciencias del deporte y de estoicismo será deportado a su tierra natal, Alemania, ocho meses después de su paso por las cárceles británicas.

Esto fue confirmado por la propia madre del tenista, Elvira Becker quien aseguró que “Es el mejor regalo de Navidad que podría esperar, no puedo esperar para tener a mi amado hijo en mis brazos”, comentó para ‘The Sun’.



De igual forma, la madre del múltiple campeón de Grand Slam, está impaciente a que su hijo llegue sano y salvo a Alemania.



Becker, quien fuera campeón de seis Grand Slam, se instalará en Frankfurt donde planea recuperar su vida lo antes posible, aunque a Gran Bretaña no podrá regresar hasta que se le otorgue un permiso.



Cabe señalar que el extenista no regresará de cualquier manera a Alemania, sino que lo hará en un jet privado pagado por una compañía de televisión que le pagará una cifra de seis cifras para que cuente su historia en prisión.