Bono de $500.000: ¿En qué consiste y quiénes accederían al subsidio?

El bono de 500 mil pesos para los adultos mayores posiblemente llegue en 2023 como un reemplazo del Ingreso Solidario que se comenta que acabaría en diciembre.



Con este subsidio, el gobierno de Gustavo Petro espera beneficiar a 3 millones de personas mayores que no reciben una pensión y que solo cuentan con una ayuda de 80 mil pesos mensuales.



Por el momento, no hay ningún listado de quiénes pueden acceder a este bono ya que el proyecto por ahora no se ha puesto en marcha. Sin embargo, de aplicarse, el subsidio será para las personas que reciban el bono de 80 mil pesos.



De igual manera, podrán acceder las personas que vayan alcanzando la edad pensional que no puedan reclamarla por diferentes circunstancias.

¿Cuándo llegaría el nuevo bono y cómo se pagaría?



Para que este subsidio llegue primero debe aprobarse la reforma pensional planteada por Gustavo Petro. Esta debe pasar por varios debates en Congreso y Cámara.



En caso de tambalear el proyecto, el bono para adultos mayores sería entregado de otra manera por medio del Departamento de Prosperidad Social.