Bogotá: Taxistas no harán jornada de bloqueos en la capital

La alcaldesa Claudia López confirmó que en Bogotá durante esta jornada no habrá al final el paro de Taxistas que se había fijado para este 23 de enero. Y es que la mandataria mencionó que no lo tienen planeado hacer hoy y que aceptaron sentarse a dialogar con la Secretaría de Movilidad y el Ministerio de Transporte.



“Quiero darles un parte de tranquilidad de que nos han dejado saber los líderes del sector de taxis que no tienen planeado hacer un paro mañana (hoy), que aceptan la mesa de diálogo que ha mantenido la Secretaría de Movilidad y que ahora estará acompañada también por el ministerio de Transporte”, comentó la alcaldesa en su cuenta de Twitter.



Los taxistas tenían planeado varios bloqueos en las vías principales de Bogotá luego del accidente ocurrido el pasado jueves en el que a un conductor de estos vehículos se le inmovilizó el carro por dejarlo mal parqueado sobre la calle 26.



La excusa del conductor fue que paró para entrar a un baño y cuando llegó ya se estaban llevando su vehículo. El sujeto se subió a su vehículo para impedir que los inmovilizar, pero lo que hizo fue dilatar el proceso de inmovilización.



Esto desató el enojo de varios de sus colegas que bloquearon la calle 26, un acto que también enfureció a Claudia López con Hugo Ospina, líder del gremio por desatar el caos en esa vía de la ciudad.



Pese a que Ospina anunció que este lunes se iban a realizar los bloqueos al final no fue el caso y es por ello que comenzarán a tratar los temas desde este lunes con el Ministerio quien fue clave para mantener la mesa de diálogo en palabras de López.