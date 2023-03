Bogotá: se levantó alerta ambiental y vuelve el pico y placa solidario

Luego de unos días en alerta ambiental debido a la mala calidad del aire, la Secretaría de Ambiente de Bogotá anunció el fin de la fase 1 de la emergencia en la ciudad por el momento.



Esta decisión se toma luego del nuevo análisis de la calidad del aire de la capital el cual mejoró ya que el material nocivo que venía de los incendios en los llanos disminuyó gracias al cambio de dirección de los vientos y las lluvias que se han presentado.

“A partir del mediodía de hoy levantamos la alerta ambiental fase 1 en la ciudad, las medidas han surtido efecto sumado a los cambios de los vientos y las lluvias. En este momento de las 19 estaciones, la mayoría están es condiciones moderadas. Seguiremos monitoreando y los niños podrán hacer ejercicio en los colegios y jardines de la ciudad”, indicó Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente.



Por su parte, con el fin de la emergencia, el distrito tomó la decisión de retomar con normalidad el Pico y Placa Solidario, por lo que las personas nuevamente puedan hacer uso de este permiso.



“Los usuarios que tenían sus permisos semestrales y mensuales, se va a desplazar en el tiempo los tres días que estuvimos en restricción, para que puedan hacer uso del permiso que pagaron, y a los más de 900 usuarios que pagaron su permiso diario, les va a llegar un correo, un formulario donde durante una semana podrán escoger el día que pueden utilizar su permiso”, explicó Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.



No obstante, el Distrito pidió a la ciudadanía que no se baje la guardia y por ello la alcaldesa Claudia López recomendó modos de transporte más sostenibles, así como no prender chimeneas o iniciar conflagraciones.



Finalmente, el tapabocas no será exigido ya que las condiciones irán de manera favorable para la capital en los próximos días.