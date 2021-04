Nueva cuarentena en Bogotá: no se descuide con las medidas

Este viernes 30 de abril comienza un nuevo confinamiento en Bogotá. La capital del país vivirá viernes, sábado y domingo cuarentena total hasta el próximo lunes 3 de mayo, a las 4 de la mañana.

Este jueves todos los establecimientos de comercio deberán cerrar a las siete de la noche para poder cumplir el toque de queda a partir de las ocho de la noche.



Habrá ley seca todos los días desde hasta el 9 de mayo. Solo se permite venta de bebidas embriagantes a domicilio. Por ahora está suspendido el retorno gradual a la presencialidad en jardines, colegios y universidades públicas y privados hasta las cero horas del 10 de mayo.



Continúa la medida del pico y cédula hasta el 9 de mayo de 2021, tal como ha venido funcionando. Si su cédula o documento de identidad termina en dígito par, los días pares no podrá ingresar a establecimientos comerciales, si termina en dígito impar, los días impares no podrá ingresar a establecimientos comerciales.



Está permitido el ejercicio al aire libre en la ciudad durante una hora con protocolos de bioseguridad. NO hay ciclovía dominical hasta nuevo aviso. Durante el periodo de restricción total, los parques metropolitanos y parques temáticos estarán abiertos solamente el domingo.