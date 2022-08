¿Ley Seca? Medidas en Bogotá por posesión de Petro como presidente

La secretaría de Seguridad, de Gobierno, de Movilidad, entre otras entidades, presentaron las acciones para la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia para el próximo domingo 7 de agosto.

Por el evento de posesión de Gustavo Petro el domingo 7 de agosto no habrá ley seca, es decir, la adquisición y venta de bebidas embriagantes no estará restringida durante la jornada.



El IDRD notificó que la ciclovía de este domingo 7 de agosto se realizará con normalidad en Bogotá, con excepción de tres tramos.

La carrera 7.ª, entre calle 45 y avenida Primero de Mayo; la calle 26 y el Parkway (Diagonal 40A y Carrera 24), serán los tres tramos que estarán cerrados este domingo.



El acto que estará marcado por la amplia agenda cultural que incluirá en Bogotá más de 100.000 invitados, 70 actos y unos 1.000 artistas de distintas regiones. se dispondrá de cinco plazas alternas, seis tarimas, pantallas gigantes en el centro de la capital y unos 600 periodistas cubrirán el cambio de mando. Hay 136 eventos programados.



Se establecerá un polígono de seguridad que irá desde la calle 19 hasta la 6.ª B, y desde la carrera 10.ª hasta la 4.ª. El ingreso para las personas empezará a las 8 a.m. y se podrá realizar por la calle 19, en las carreras 7.ª y 8.ª. Más adelante habrá otros dos filtros en estas mismas calles.

Restricciones para ingresar a la posesión

- No se permitirá el ingreso de menores de edad.

- No se permitirá el ingreso de bebidas embriagantes.

- Tampoco de armas de fuego o elementos que puedan generar lesiones.

- Estará prohibido el ingreso de mascotas, bicicletas y sombrillas.