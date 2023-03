Bogotá, nombrada 'Ciudad Arbolada del Mundo' por tercer año seguido

La ciudad de Bogotá, en marco del Día Internacional de los Bosques que se celebró este martes 21 de marzo, recibió una nueva distinción en temas medioambientales.



Y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Fundación Arbor Day otorgaron la distinción a la capital colombiana de la ‘Ciudad Arbolada del Mundo’ por tercer año consecutivo.



Esta distinción se da ya que Bogotá cuenta con un técnico, sostenible y participativo de sus coberturas vegetales, es decir, arbolado, jardines y huertas.

De esta manera, la capital se suma a las 128 ciudades de 21 países que poseen esta membresía y reafirma su compromiso con el arbolado urbano, joven, adulto y patrimonial.



Vale recordar que Bogotá es la segunda ciudad colombiana en recibir esta distinción ya que en 2020 ya se le había otorgado a Barranquilla.



Desde entonces, el Distrito, a través del Jardín Botánico de Bogotá ha reportado a las organizaciones internacionales que lideran el programa ‘Tree Cities of the World’, información sobre gestión integral del arbolado y zonas verdes, gobernanza y planificación, cumplimiento de la normatividad y planeación del arbolado.



La membresía de la FAO da cuenta de los esfuerzos que se vienen haciendo en el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” al igual que en la conformación de bosques urvbanos y corredores ecosistémicos del POT ‘Bogotá Reverdece’.



“Nos sentimos muy orgullosos de mantener esta membresía por tercer año consecutivo. Sin duda, el reverdecimiento de la Capital ha sido una de las banderas de nuestra alcaldesa Claudia López, no solo por la hoja de ruta marcada por el POT, sino, además, por la forma en que las mujeres han incidido en las acciones de mejoramiento y enriquecimiento de las coberturas vegetales para que sigamos haciendo de Bogotá la ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente de la que todos somos responsables”, indicó Martha Liliana Perdomo, directora del Jardín Botánico de Bogotá.