Bogotá se alista para la reactivación económica este 8 de junio

Este martes 8 de junio la capital del país iniciará su reactivación económica y de cuidado como parte de las medidas para avanzar de manera gradual este proceso. La alcaldesa Claudia López precisó que Bogotá deberá continuar con todas las acciones de bioseguridad frente al COVID-19.

La alcaldesa Claudia López aseguró: “En ningún caso estamos en condiciones de volver a la vida social y económica que teníamos antes de que empezara la pandemia de COVID-19, porque ésta sigue siendo una enfermedad mortal que puede matar masivamente, en Bogotá y el mundo, y de la cual todavía tenemos muchas incertidumbres que nos obliga a mantener todos los cuidados. Esta enfermedad cambia, muta y la precaución que debemos tener frente a la misma debe ser alta, aún después de recibir la vacuna", precisó.

No habrá ley seca ni toque de queda

El 8 de junio se levantan estas dos medidas. Tampoco habrá pico y cédula.



Medias de bioseguridad

El Distrito pide que se cumplan las medidas de bioseguridad:

- Uso de tapabocas, distanciamiento y lavado de manos

- Sectores económicos deben cumplir los protocolos fijado por el Gobierno Nacional

- Respeto por el aforo máximo permitido e instalación de avisos que indiquen cuántas personas máximo deben estar en el espacio. "Esta es la medida que más le quiero insistir a todos los locales comerciales", anotó López.



Sector gastronómico

Bares y gastrobares funcionarán hasta la 1 de la mañana. No será requisito el consumo de alimentos.

Los restaurantes podrán funcionar con aforos limitados en la modalidad A Cielo Abierto y en interiores.



San Victorino y ferias populares

La alcaldesa confirmó que en escenarios como San Victorino y 20 de Julio hay una regulación de bioseguridad y presencia de gestores.



Regreso a clases

Colegios públicos: La alcaldesa aseguró que para finales de junio, los colegios públicos están en capacidad de volver a la presencialidad.

Indicó que, dada la inmunización de docentes y personal administrativo, los profesores deben regresar "sin excepción".

Colegios privados y universidades: La reactivación cobija también la apertura del colegios privados y universidades con los respectivos protocolos de la resolución 777 de 2021.



Teletrabajo

El artículo 5 del proyecto de acuerdo que regula la reactivación, aún prioriza el teletrabajo. "Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, todas las entidades del sector público y privado deberán dar continuidad a los mecanismos para que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen de manera preferencial las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares en los términos previstos en el presente decreto. Se procurará prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% de sus empleados y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando trabajo en casa"



Lo que no se puede hacer

- Las discotecas

- Partidos de fútbol

- Conciertos