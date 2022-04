Restricción de parrillero no será para mujeres: ¿desde cuando rige?

Claudia López, alcaldesa de Bogotá anunció, luego de reunirse con representantes del gremio de motociclistas, que se incluiría una sexta excepción a la restricción de parrillero en moto, que empezará a regir a partir del 18 de abril de 2022.

"Hemos acordado, a solicitud de los motociclistas, de sus clubes y organizaciones, incluir una excepción más al acompañante en estos 3 días (jueves, viernes y sábado de 7:00 p.m. a 4:00 a.m.): que solo habrá restricción a acompañante hombre. No habrá ninguna limitación para las mujeres, será parte de las excepciones el hecho de que el acompañante sea mujer", aseguró la Alcaldesa Mayor de Bogotá.



Además, fue enfática en recordar que la restricción de parrillero sí aplicará cuando el acompañante sea hombre, y se hará en los días que ya se habían anunciado: jueves, viernes y sábado, desde las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., pues son esos horarios y esos días en donde más se presentan afectaciones a la sana convivencia.



Al término de su reunión con el gremio de motociclistas en Bogotá, la alcaldesa, Claudia López, anunció cambios adicionales a los que ya se habían anunciado, y precisó que cambia la fecha de restricción a parrillero en moto en Bogotá, la cual empezará a regir a partir del lunes 18 de abril, y que las mujeres acompañantes están exentas de la restricción de parrillero en motocicleta.



De esta manera, se concertó que desde el próximo 18 de abril, se restringe el transporte de parrillero en moto, los días jueves, viernes y sábados, en un horario entre las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m. en Bogotá.

¿Cuáles son las excepciones a la restricción de parrillero en Bogotá?

-Transporte de personas en condición de discapacidad.



-Aseguradoras que cumplen labores 24/7.



-Conductor elegido.



-Trabajadores de seguridad pública o privada.



-En caso de emergencias de cualquier tipo.



-En caso de que el acompañante sea una mujer.







Información de la Oficina de prensa de Alcaldía de Bogotá.