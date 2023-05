Bogotá: Acueducto confirmó cortes de agua en varias localidades

Como forma de adelantar las obras de adecuación para el Metro de Bogotá, el Acueducto informó en las últimas horas que habrá cortes de agua en las localidades de Bosa, Kennedy y Puente Aranda.



Los cortes se harán entre el miércoles 31 de mayo y el viernes 2 de junio con tal de ejecutar unas obras en la infraestructura de abastecimiento de agua para mejorar la prestación del servicio en estas localidades y de esta manera continuar también con las obras del Metro.



Las intervenciones consisten en un empate de tuberías en la nueva línea Tibitoc-Casablanca a la altura de la Avenida primera de mayo con Avenida Boyacá y en donde habrá una nueva red de acueducto para el proyecto del sistema de transporte.

Ante esto, el Acueducto también informó la hora en la que se harán las suspensiones del servicio en las localidades anteriormente mencionadas.



Sectores sin servicio



Desde el miércoles 31 de mayo a partir de las 6:00 p.m hasta el 2 de junio a las 8:00 a.m., estas serán las zonas afectadas.



Bosa: De la Calle 65 sur a la calle 94A Sur entre la carrera 87B y la carrera 77H.



Barrios: Los Laureles, La Estación Bosa, Islandia, Jiménez de Quesada II Sector, Los Sauces (Desde la Carrera 86 Al Sur), Villa Anny II, San Bernardino I, Villa Anny I, Charles de Gaulle, Paso Ancho, Gran Colombiano, San Pablo Bosa, El Jardín, Antonia Santos, El Retazo, José María Carbonel, Nueva Granada Bosa, Jiménez de Quesada (Desde la Calle 65 Sur en sentido sur), San Diego - Bosa.



Kennedy: De la calle 8 a la calle 43 sur y la carrera 86; de la calle 3 a la calle 54 Sur entre la carrera 86 y la carrera 80, de la calle 26 Sur a la calle 57C Sur entre la carrera 80 y la carrera 72.



Barrios: Calandaima, Campo Hermoso, Casa Blanca Sur (Desde la calle 53A Sur al norte), Catalina, Catalina II, Chucua de La Vaca I, Chucua de La Vaca II, Chucua de la Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte (desde la Calle 2 al occidente), Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II (Desde la calle 3 al Sur), Corabastos, Dindalito, El Carmelo (Desde la calle 54 Sur hacia el norte), El Jazmín, El Paraíso, El Paraíso Bosa, Galan, Galan Rural, Gran Britalia (Desde la calle 54 Sur al norte), Gran Britalia I, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Campiña (Desde la carrera 72H al occidente), Las Acacias, Las Acacias Rural, Llano Grande, Los Almendros, María Paz, Osorio III, Osorio II, Patio Bonito, Patio Bonito II, Patio Bonito III, Provivienda Occidental, Saucedal, Tairona, Timiza, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintalito, Tintalá (Desde la calle 8 hacia el sur), Tocarema, Villa Nelly III Sector.



Sectores con baja presión



Desde el jueves 1 de junio entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m, estos barrios no tendrán buena presión de agua.



Kennedy



Barrios: Ciudad Techo II (Desde la calle 3 al norte), Castilla (Desde la calle 8 al sur), Bavaria (Desde la calle 8 al sur), Pio XII, Las Dos Avenidas, Mandalay, Ciudad Kennedy, Techo, Ciudad Kennedy Norte (Desde la calle 2 al oriente), Ciudad Kennedy Central (Desde La Calle 37 Sur Al Norte), Provivienda.



Puente Aranda



Barrios: Tejar, Alcalá, Alquería (Desde la calle 39 Sur al norte).