Toque de queda y pico y cédula: ¿Qué cambios hay en Bogotá?

Bogotá volvió a la ‘normalidad’ desde este miércoles 3 de febrero, pues la Alcaldía Mayor levantó la cuarentena estricta por localidades. Todo gracias a que se acabó la alerta roja hospitalaria, aunque la capital sigue en alerta naranja mientras baja aún más la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI).



Además, la alcaldesa Claudia López anunció el retorno gradual, progresivo y seguro de las instituciones, colegios y jardines privados a partir del próximo lunes 8 de febrero, mientras que el de las instituciones públicas será desde el 15 de febrero. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha preferido ser prudente sobre el regreso a clases y por ahora no ha dado el aval.



¿Qué pasó con el toque de queda?

Regresa al sistema escalonado de horarios en los sectores de comercio, manufactura y construcción, como se aplicó durante los momentos más difíciles del primer pico.



En el caso de almacenes y centros comerciales, estos podrán funcionar de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.; la manufactura, de 10:00 a m. a 5:00 a.m., y la construcción, entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche.



Las únicas actividades que pueden funcionar todo el tiempo son las consideradas esenciales, como droguerías, tiendas y supermercados, que podrán trabajar todo el tiempo.



Y si bien no habrá toque de queda, la alcaldesa dijo que los establecimientos comerciales no esenciales solo pueden funcionar hasta las 11 de la noche.



¿Y qué sucede con el pico y cédula?

Lo que sí continúa aplicándose es el pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales, públicos y bancarios, con excepción de restaurantes, gimnasios, cines, teatros, museos, parques de diversiones y temáticos. No obstante, habrá control de aforo, de distanciamiento de mesas, ventilación adecuada y demás medidas de bioseguridad.