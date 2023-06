Entrenar la mente antes que los músculos, la clave para ser fitness

Colombia y en general el mundo está cambiando sus formas de vivir y es sin duda a través de la actividad física realizada. Sin embargo, aún hay muchas personas que siguen sin poder lograr dar ese paso y otros que se exponen a cortar su vida por cambiar mejorar salud a verse mejor estéticamente.

Sobre estos temas dialogaron expertos nacionales e internacionales en un evento que organizó la cadena de gimnasios Bodytech en el club Compensar de Bogotá, en la que el brasileño Cristiano Parente, el colombiano Henry León y el colombo-venezolano Teo Hernández fueron algunos que expusieron sus ideas sobre cómo las personas pueden mejorar sus vidas y, además, de los límites que deben tener en cuenta para no afectar a futuro su condición física.



Para FUTBOLRED, el primero en dar su opinión y percepción sobre la actividad física fue el brasileño Cristiano Parente, quien analizó la importancia del tema psicológico en las personas como primer paso para tener una vida fitness. De igual manera, el entrenador Henry León sobre tipos de entrenamientos que se están implementando para mejorar el ejercicio, mientras que el nutricionista y médico Teo Pérez entregó su percepción sobre las buenas prácticas con suplementos y cómo el cambio de hábitos puede ayudar a lograr objetivos.



El terrible estudio que revela la poca población que hace ejercicio según Cristiano Parente



“Tenemos muchos gimnasios que están ahí alrededor del mundo, pero si vamos a ver la gente que está dentro de esos lugares, es muy pequeña. Los números son impresionantes. En 1980 encontraron que los que hacían ejercicio regular era el 4% de la población. Es decir, el 96% no lo hacía. Los que lo realizan es por ser saludables, pero para lograr eso hay que hacerlo a lo largo de la vida, no por un mes o un año”.



¿Cómo empezar a inculcar a los más pequeños la práctica del deporte?



“A nosotros que nos gusta el deporte o movimiento es fácil, como también lo es comprender y poner esto de manera regular. Cuando estudié este tema, me di cuenta que esto es como el 0.0001 porque eso lo vemos en clases de educación física, donde en prácticas de fútbol, basketball u otro deporte hay un gordito que no quiere participar, otros que no tienen habilidad con un balón. Desde allí es el primer contacto con un profesional del movimiento, pero qué puede hacer un profesor de una escuela, casi nada y todo porque en ese tipo de educación en el colegio es más de juego todo el tiempo. No estamos poniendo a chicos de 8 a 12 años el éxito de ganar o el sentir de la mejora y al final esos cuatro buenos, se convierten más adelante en ese 4% de la población que hace ejercicio”.



La mentalidad, un aspecto importante a la hora de empezar a entrenar



“El cambio rápido de comportamiento solo funciona para uno de cada cien personas. Entonces, para el 99% de la población es posible cambiar, pero no se puede todo porque si no hay tiempo. A veces caminan por un corto de tiempo, pero esto es más para generar un cambio mental y la gente ve que no cambia nada físicamente. Es claro que no cambiará, pero en el cerebro dice ya se puso un poco de movimiento en mi vida de una manera que no me aburre y que no me saca de las labores. Si tú antes no caminabas y ahora caminas, eso es lo primero porque el cambio es mental.



¿Cuándo estaría listo un cuerpo y mente para ver resultados?



“Para dejar un cuerpo listo con cuatro meses ya está si se hace algo bueno en parte fisiológica, pero para la parte mental es un 5% por mes, es decir son en total 20 meses para que un cerebro esté listo para convertirse en fitness”.



“Los gimnasios saben quiénes van a entrar, pero tienen claro que de 20 hasta los 35 años lo harán y estarán ahí. Es muy poco los que están por encima de esa edad que ingresan porque tienen otra cultura u otros ambientes. Allí solo se verán gente con música electrónica, hipertrofia y poca ropa, por lo que esa población mayor no va a entrar, porque los gimnasios están para vender estética”.



“Cuando partimos ya al otro lado de las testosteronas o drogas y esto es obvio que no es saludable. Hoy vemos que se habla de reposición hormonal. ¿Qué es eso? Que un cuerpo puede necesitar un 200 de reposición y hay unos que ponen hasta 1200, es decir, se puso el doble de lo que se requiere. Esto ya no es salud, es netamente estética y ya vamos para otro tema que es no querer más salud porque no hace parte de una fisiología normal de una persona y no lo inscribiría ni recomendaría”.



¿Hay que frustrarse con el poco crecimiento del músculo en otras zonas del cuerpo?



“Uno siempre ve mujeres con súper piernas y hombres con súper brazos. Un tema es cuánto estás entrenando en pierna porque la gran mayoría no entrena de la misma manera esa parte muscular. El segundo punto es la genética porque si no se consigue crecer tanto pese a estar con un entrenamiento bueno, alimentación correcta o suplementos y no crece más, es mejor quedar tranquilo porque se está con salud, pero hay que analizar cómo es tú genética familiar y no es bueno estarse comparando”



¿Cómo debe ser la manera correcta de alimentarse?



“La alimentación es la cantidad. Es bueno no negarse a comer lo que uno quiere, sea porque le guste el chocolate, cerveza, grasa u otra cosa, la clave es la cantidad. Hay que sostener ese gusto en la boca, porque si se come muy rápido, buscará querer más y ya es algo que sale de control. No es que no va a comer nada, es ir bajando poco a poco las unidades hasta llegar a un equilibrio”.



El crecimiento del coaching como nueva forma de entrenar



“El coach es quien comprende las técnicas de la psicología y es algo que iniciaron los grandes directores de las empresas y es para guiar a encontrar nuevas formas, soluciones y traer ese test psicológico para preparar a los entrenadores. Ese es el cambio que se necesita para ser un soporte y no un entrenamiento rígido o estricto”.



Otro experto explicó el tema de la obesidad y el crecimiento del músculo



Henry León afirmó la importancia de cómo los músculos van creciendo hasta llegar a un buen punto, pero también resaltó la importancia de la obesidad, pues es un tema que ha disminuido poco a poco.



“Es bastante importante el crecimiento del músculo, cómo se genera la hipertrofia y estamos enfocando tipos de entrenamiento de mejora como el tipo hit que se ha venido popularizando en el mundo y que tiene muchos elementos que la gente aún no comprende, pero que mejora la salud. De igual manera, el tema de la obesidad cómo ese concepto ha venido cambiando en los últimos años y hay que adaptarse con el objetivo de comprender mejor a personas con ese problema. También lo fitnees no solo es estético porque a veces la gente piensa que es tener músculos grandes y marcados, pero en realidad esa definición es más hacia la salud. Es hablar de que las personas puedan reducir la posibilidad de grasa, mejorar lo cardiovascular, niveles de colesterol entre otros. Eso nos garantizará una vida más larga y saludable”.



La importancia de la nutrición y complementos para mejorar la salud



Por último, Teo Pérez, médico y especialista en nutrición también dio su opinión con respecto a la mejora de la salud de las personas, además de recomendaciones para aumentar el rendimiento sin afectar la salubridad de quien opta por verse mejor.



“La medicina y el deporte vino de una motivación personal porque me di cuenta que pude ayudar a otras personas a través de la actividad física y la nutrición porque muchas veces hay enfermedades crónicas como hipertensión arterial o diabetes nunca tenemos una prescripción de lo que se debe hacer. Lo más importante es sentirse bien con uno mismo con lo poco o mucho que puede dar la actividad física y después de cómo uno se ve para otras personas da un potencial de seguridad. Muchos pueden cambiar a largo plazo a través de modificaciones pequeñas de hábitos. En cuanto a los complementos deben estar formulados por médicos y hay imagen errada de que eso puede ser nocivo para la salud, pero hay proteínas o creatina que pueden aportar a tratar enfermedades y esta última tiene un desarrollo importante neurocognitivo, pero hay que llevarla responsablemente y hay que educar sobre la suplementación de que es una práctica segura”.