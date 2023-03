Blink-182 canceló su presentación en Colombia: ¿Cuál fue el motivo?

Este miércoles, la banda Blink-182 oficializó la cancelación de su presentación en Colombia y en Latinoamérica debido a la lesión en la mano de su baterista, Travis Barker.



La agrupación no se presentará en el Estéreo Picnic, donde aparecía como headliner de uno de los días del evento. No obstante, confirmaron su presencia para la edición 2024 del evento.



En reemplazo, el Festival no tardó en encontrar un reemplazo el cual serán los Twenty One Pilots, famosos por canciones como ‘Stressed Out’, ‘Heathens’, ‘Chlorine’ entre otros.

“Es oficial! Los Twenty One Pilots llegan a Un Mundo Distinto como la gran cabeza de un cartel legendario este jueves 23 de marzo. Son un huracán en tarima que acelera corazones, arranca gritos de alegría y va cambiando vidas a su paso. Tenemos una cita imperdible con la historia y no podemos esperar”, mencionó el Estéreo Picnic.



De igual manera, el Festival aclaró que las personas con boleta individual del día jueves 23 de marzo o combos de 4 días y que iban a ver a Blink-182, podrán solicitar devolución o cambio de las entradas.