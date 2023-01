Bill Gates: el nuevo celular que compró para mantenerse concentrado

Pese a que es el fundador de Microsoft, Bill Gates no ha apostado por su propia marca ni tampoco por Apple ya que usa uno de los teléfonos de los rivales de ambas compañías.



Y es que el magnate el pasado miércoles durante una sesión de preguntas y respuestas ‘Ask Me Anything’ en la plataforma ‘Reddit’ aseguró que su teléfono en su vida cotidiana es un Samsung Galaxy Z Fold 3 ya que según él le hace la vida más fácil.



Este móvil cuenta con la particularidad que es desplegable, por lo que cuenta con dos enormes pantallas para ver series, trabajar y jugar a videojuegos. Además, es más finos que sus predecesores.

Esto dejó sorprendido a muchos ya que el multimillonario confirma que usa un celular que es competencia directa no solo del IPhone 14 sino también del Surface Duo 2, teléfono que desarrolla Microsoft.



"Tengo un Samsung Galaxy Z Fold 4 que me regaló JY Lee, el presidente de Samsung, cuando lo vi en Corea del Sur para actualizar mi Fold 3. Por supuesto, uso Outlook y muchos programas de Microsoft en él. El tamaño de la pantalla hace que no use una tableta, sino solo el teléfono y mi PC portátil", comentó.



Esto demuestra que Gates necesita de un mismo dispositivo para aumentar su concentración ya que el Fold 4 funciona como un ordenador, pero con la ventaja de que se guarda en el bolsillo.



Cabe señalar que si usted quiere maximizar su tiempo y concentrarse, así como lo hace Bill Gates debe desembolsar la cifra de 1.700 euros para obtener el dispositivo de Samsung.